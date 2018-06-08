Назарбаев встретился с председателем совета директоров корпорации CNPC

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем совета директоров корпорации CNPC Ван Илинем.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства, отметив, что компания является одним из основных партнеров Казахстана в области добычи, транспортировки и глубокой переработки нефти и газа, выразил удовлетворение деятельностью предприятия в стране.

«В целом за эти годы в Казахстане добыто более 100 млн тонн нефти. Мы готовы продолжить сотрудничество с вашей компанией, особенно в части использования нефтепровода Кенкияк-Атырау, что обеспечит увеличение поставок нефти в Китай и рост внутренних поставок», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь глава компании отметил, что CNPC более 20 лет ведет сотрудничество с казахстанскими партнерами и добилась больших успехов.

«Наше правительство и лично господин Си Цзиньпин заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с казахстанскими партнерами на новом уровне. Мы полны уверенности, что справимся с этой задачей», - заверил Ван Илинь.