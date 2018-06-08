РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Житель Подмосковья отрезал гражданину Узбекистана половой орган и засунул в рот

CA-NEWS (UZ) - Зверскую расправу учинил над мигрантом из Узбекистана приезжий из Сумской области Украины за нелицеприятные слова в свой адрес и оскорбление своей матери. Злодей искромсал тело своего обидчика клинком, вырезал под корень половой орган и вставил его в рот трупа. После этого изверг со спокойной душой заснул рядом с изуродованным мужчиной, сообщает«МК».

Жуткое преступление произошло в Пироговском микрорайоне подмосковных Мытищ, на территории заброшенного барака. Выходец из Украины 56-летний Николай Коробков и его жертва — 39-летний Айбек Юсупов, оба приехали в Россию на заработки, спились и оказались без средств к существованию. Айбек до трагического инцидента успел отсидеть в российской тюрьме пару лет за наркотики. У него на родине осталась вдова с двумя несовершеннолетними детьми. Николай к своему возрасту так и не женился, родители его умерли, и родственников у мужчины практически не осталось.

В ночь на 18 сентября 2017 года Николай с Айбеком смогли заработать немного денег, накупили спиртных напитков и устроили грандиозную попойку. Но в какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Узбек в порыве гнева оскорбил мать украинца и его самого. Недолго думая Николай схватил кухонный нож и одним ударом перерезал сонную артерию оппоненту, вторым выколол ему глаз, сел на голову и стал кромсать тело своей жертвы в безумном порыве. Потом вонзил клинок в пах трупа, вырезал половой орган и вставил мертвому Айбеку в рот. Закончив свое злодеяние, убийца лег рядом с трупом и заснул. Именно в таком положении и нашли его стражи порядка.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Убийство» и «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Как на следствии, так и на заседаниях в суде Николай Коробков признал свою вину и чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Мытищинский городской суд приговорил убийцу к 10 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

print
  • ЕС может ввести дополнительные пошлины на товары из США с начала июля
  • В инфекционку Астаны с подозрением на менингококк поступили два человека
  • В Узбекистане студенты издевались над преподавателем, предлагая ему станцевать за деньги
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×