Житель Подмосковья отрезал гражданину Узбекистана половой орган и засунул в рот

CA-NEWS (UZ) - Зверскую расправу учинил над мигрантом из Узбекистана приезжий из Сумской области Украины за нелицеприятные слова в свой адрес и оскорбление своей матери. Злодей искромсал тело своего обидчика клинком, вырезал под корень половой орган и вставил его в рот трупа. После этого изверг со спокойной душой заснул рядом с изуродованным мужчиной, сообщает«МК».

Жуткое преступление произошло в Пироговском микрорайоне подмосковных Мытищ, на территории заброшенного барака. Выходец из Украины 56-летний Николай Коробков и его жертва — 39-летний Айбек Юсупов, оба приехали в Россию на заработки, спились и оказались без средств к существованию. Айбек до трагического инцидента успел отсидеть в российской тюрьме пару лет за наркотики. У него на родине осталась вдова с двумя несовершеннолетними детьми. Николай к своему возрасту так и не женился, родители его умерли, и родственников у мужчины практически не осталось.

В ночь на 18 сентября 2017 года Николай с Айбеком смогли заработать немного денег, накупили спиртных напитков и устроили грандиозную попойку. Но в какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Узбек в порыве гнева оскорбил мать украинца и его самого. Недолго думая Николай схватил кухонный нож и одним ударом перерезал сонную артерию оппоненту, вторым выколол ему глаз, сел на голову и стал кромсать тело своей жертвы в безумном порыве. Потом вонзил клинок в пах трупа, вырезал половой орган и вставил мертвому Айбеку в рот. Закончив свое злодеяние, убийца лег рядом с трупом и заснул. Именно в таком положении и нашли его стражи порядка.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Убийство» и «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Как на следствии, так и на заседаниях в суде Николай Коробков признал свою вину и чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Мытищинский городской суд приговорил убийцу к 10 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.