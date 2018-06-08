В Таджикистане хотят ввести минимальные розничные цены на табак

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 8 июня в ходе круглого стола обсудили возможность внедрения минимальных розничных цен на табачную продукцию для пропаганды здорового образа жизни.

В ходе беседы представители государственных органов страны и бизнес сообщества, вовлеченного в данную деятельность, высказали свои мнения о необходимости ужесточения борьбы с курением, а также по ограничению доступа детей к приобретению сигарет, сообщили «Азия-Плюс» организаторы мероприятия.

На мероприятии было высказано мнение, что внедрение минимальных розничных цен на сигареты сможет сократить количество курильщиков, особенно среди школьников и студентов.

«Мировой опыт показывает - хочешь курить плати за это, необходимо учесть и то, что мы живем в светском, демократическом государстве, где должны учитываться интересы широких слоев населения. Поэтому мы не можем наших граждан, которые курят, считать людьми второго сорта, и, соответственно, должны предоставить им возможность удовлетворять свои прихоти, но при условии соблюдения интересов других граждан и стремления государства к популяризации здорового образа жизни», - отмечалось в ходе обсуждений.

Напомним, с 1 января 2018 года в Таджикистане вступил в силу Закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий», что запрещает курить в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте.