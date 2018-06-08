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  8 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана найден повешенным в Бодруме

CA-NEWS (UZ) - В туристическом районе Бодрума туристами было обнаружено тело повешенного гражданина Узбекистана. Об этом сообщает rusturkey.com.

Тело найдено висящим на дереве на пляже Гюмюшлюк, в приблизительно 20 метрах от береговой линии, передает kun.uz.

Шокированные зрелищем туристы позвали на помощь местных жителей, которые, в свою очередь, вызвали медиков и полицию. Предварительный осмотр тела показал, что погибший провисел на дереве по крайней мере несколько часов.

Дальнейшее расследование позволило установить личность погибшего. Им оказался 32-летний гражданин Узбекистана Шутератбек Расулов (Shuteratbek Rasulov). Другие обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными.

Тело мужчины доставлено в морг института судебной медицины провинции Мугла, полицией ведется расследование обстоятельств гибели иностранца.

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