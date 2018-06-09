Казахстан временно ограничил ввоз курицы с пяти российских предприятий

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на импорт животноводческой продукции пяти российских предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок продукции предприятия «Брянский бройлер» были выявлены группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность. В продукции компаний «Инжеванская птицефабрика», «Приосколье» и «Чебаркульская птица» обнаружили сальмонеллу, а также бактерии группы кишечной палочки. В куриных полуфабрикатах «Царицыно», «Чесночек» специалисты минсельхоза Казахстана обнаружили ДНК свиньи.

Министерство направило в соответствующие органы России предписания для устранения нарушений.

В августе 2016 года Минсельхоз Казахстана запретил ввоз крупного рогатого скота, а также некоторых других видов сельскохозяйственных и диких животных из России. Причиной для запрета в ведомстве назвали вспышку сибирской язвы, а также выявленные в ряде южных регионов России очаги нодулярного дерматита.