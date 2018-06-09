Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 в России

CA-NEWS (CA) - В интернете опубликовали клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года. Ролик выложен на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В клипе появляются виды российских городов, а также пилотажная группа, оставляющая на небе следы цветов российского триколора.

Официальную песню чемпионата Live It Up, в записи которой приняли участие музыкант Ники Джем, американский актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, представили 25 мая. Трек был спродюссирован американским композитором и диджеем Томасом Уэсли Пентцем, известным как Diplo.

Музыканты исполнят песню Live It Up 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве перед финальным матчем чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах 11 городов России.