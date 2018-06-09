Президент Туркменистана посмотрел макеты двух фешенебельных гостиниц стоимостью $500 млн

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами крупных гостиничных комплексов и других объектов, которые должны будут построены в Ашхабаде. 7 июня государственные каналы сообщили о том, что среди проектов, представленных Бердымухамедову были в частности проекты двух фешенебельных отелей «Каракум» и «Нусай», а также автобана Ашхабад-Туркменабат, сообщает пресс-служба главы государства.

Государственное телевидение не дало каких либо подробностей о том на какой стадии находится строительство этих объектов и кто занимается их выполнением.

Радио «Азатлык» в начале этого года сообщало, что только один гостиничный комплекс с бизнес центром «Каракум» обойдётся Туркменистану в 300 миллионов евро, а подряд на него предусмотрено отдать французской строительной компании «Буиг».

Источник близкий к руководству строительной сферы Ашхабада утверждал тогда, что строительство одного из запланированных отелей было поручено французской компании.

«Сообщается, что строительство отеля, который будет возведен на улице 10-Йыл Абаданчылык безо всякого тендера было поручено французской компании «Буиг», его стоимость 300 миллионов евро»,- сообщал источник в начале января.

Другие источники сообщали, что строительство обеих гостиниц в столице Туркменистана обойдётся государственной казне свыше 500 миллионов долларов.

В то же время, в начале прошлого месяца источники, близко знакомые с ситуацией, сообщили, что продвижение проекта застопорилось из-за того, строительные компании не могут договориться с правительством Туркменистана о сумме предоплаты.

«Когда присуждались подряды на строительство гостиниц, туркменское правительство по условиям контракта взяло обязательство произвести предоплату как минимум в 20-30 процентов от общей суммы. Но так как предоплата должна быть в валюте, в сегодняшней ситуации для правительства это очень сложный вопрос. Таким образом, европейские компании, такие как Буиг не склонны доверять и начинать работу с правительством, которое не выполняет своих обязательств с самого начала», - рассказал собеседник.

По его словам, туркмены настаивали на том, чтобы пока заплатить 10 процентов общей стоимости проекта, из-за чего объявленное в самом начале года строительство застопорилось.

Также известно, что возникли проблемы с завершением строительства автобана Ашхабад-Туркменабат, которым занималась турецкая строительная компания «Полимекс». Достоверные источники утверждают, что «Полимекс» прекратил работу из-за непогашенной задолженности со стороны туркменского государства в сотни миллионов долларов.

«Компания Полимекс не может получить долг в размере 800 миллионов долларов. С компанией полностью не рассчитались за постройку Ашхабадского аэропорта. Также Полимекс одолжила свои деньги на церемонию открытия и закрытия игр «Ашхабад -2017». Когда компания потребовала свой долг у Бердымухамедова, то он на это разозлился», - рассказал источник.

В прошлом месяце официальные СМИ сообщили, что продолжать строить автотрассу будет Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), которому государство на льготных условиях выделило кредит на 3 миллиарда долларов.

«Буиг» (Bouygues) начал работать в Туркменистане с 1993 года. В числе возведенных компанией объектов в столице Туркменистана – президентский дворец, здание парламента, пятизвездочный отель «Йылдыз», Дворец совещаний, здания Международного университета гуманитарных наук и развития, Института международных отношений МИД Туркменистана, Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В октябре 2016 года и в сентябре 2017 года глава французской компании Мартен Буиг посетил Ашхабад, для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества с Туркменистаном и был принят президентом Туркменистана.

Турецкая строительная компания «Полимекс» также начала работать в Туркменистане ещё при ныне покойном президенте Сапармурате Ниязове. Более того эта турецкая компания, полное название которой «Полимекс Иншаат», была основана в Туркменистане и первые ей подряды были на госпроекты в этой стране. «Полимекс» автор Арки Нейтралитета, Монумент Конституции и других гигантских сооружений. Значимые проекты последних лет, которым занимался «Полимекс» были Международный аэропорт Ашхабада за 2,3 миллиарда долларов и Олимпийский городок за 5,5 миллиардов долларов.