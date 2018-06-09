Путин приготовил и отведал китайские гоубули вместе с Си Цзиньпином

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Китай посетил портовый город Тяньцзин, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приготовил национальные китайские блюда, а также попробовали их, сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу российский президент вместе с Си Цзиньпином отправился на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзин. Там лидеры двух стран вместе приготовили тяньцзиньские деликатесы, в частности баоцзы гоубули (похожи на пельмени). При этом один из представителей китайской делегации похвалил получившееся у Путина блюдо, показав большой палец.

Также Путин и Си Цзиньпин попробовали тяньцзиньские «блины», напоминающие фаршированные блины. Тяньцзиньские «блины» - традиционная еда на завтрак во многих городах Китая.

Напомним, 9–10 июня в китайском Циндао пройдет саммит ШОС. Саммит впервые пройдет с участием представителей Индии и Пакистана в качестве новых государств-членов. На саммите планируется утвердить нового генерального секретаря ШОС. Сейчас этот пост занимает представитель Таджикистана Рашид Алимов. Ожидается, что лидеры согласуют назначение на пост генсека представителя Узбекистана Владимира Норова.