Рахмон отбыл в Китай на саммит ШОС

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл накануне с рабочим визитом в Китай для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества, в пятницу, 8 июня сообщает пресс-служба главы государства

В поездке Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по внешним связям, министр экономического развития и торговли, министр энергетики и водных ресурсов, глава Госкомитета по инвестициям и государственному имуществу и другие официальные лица.

Напомним, 9-10 июня в китайском городе Циндао пройдет встреча глав государств – участников Шанхайской организации сотрудничества. Планируется, что в ходе встречи страны-члены ШОС подпишут договор о добрососедстве и программы сотрудничества на 5 лет в сферах экономики, безопасности и гуманитарного взаимодействия.

В рамках своего визита Эмомали Рахмон также проведет встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.