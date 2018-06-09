В Узбекистане разрешат продавать алкоголь возле школ и мечетей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 июля 2018 года может быть разрешена продажа алкогольной продукции в розницу в крупных супермаркетах и на рынках, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект постановления президента Шавката Мирзиеева.

Планируется, что розничная торговля алкогольной продукцией будет разрешена в крупных магазинах с общей торговой площадью более 100 квадратных метров и на оптово-торговых рынках (комплексах, дехканских рынках), а также в ярмарочных торговых павильонах.

Кроме того, государство намерено с 1 июля 2018 года разрешить реализацию алкогольной продукции объектами торговли, расположенными на расстоянии более чем 100 метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Другое интересное нововведение – разрешение с 1 августа 2018 года производителям алкогольной продукции реализовывать собственную продукцию через свои фирменные магазины и другим юридическим лицам, занимающимся оптовой и розничной торговлей данной продукцией.

При этом с 1 января 2019 года производители алкогольной продукции смогут осуществлять отпуск своей продукции только при условии 100-процентной предварительной оплаты, за исключением экспортных поставок.

Сегодня продажа алкоголя в стране разрешена только в специализированных магазинах. При этом они должны быть расположены на расстоянии свыше пятисот метров от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Кроме того, запрещена продажа алкоголя лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, а также его употребление в общественных местах.