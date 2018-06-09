Президент Туркменистана в честь Рамадан помиловал более 600 человек

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства в пятницу подписал указ о помиловании 611 осужденных граждан страны в честь благодатной Ночи всемогущества (Gadyr gijesi) в священном месяце Рамадан, сообщает пресс-служба главы государства.

Президентский указ освобождает помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

Подписывая указ, Бердымухамедов поручил руководителям силовых ведомств принять меры, чтобы помилованные были освобождены в ближайшее время и отметили священную ночь со своими семьями.

Также туркменский лидер дал поручение руководителям местной власти помочь помилованным с трудоустройством, чтобы они «честным трудом могли искупить свою вину».

Ночь всемогущества отмечается в 27-ю ночь священного месяца Рамадан и в этом году приходится на ночь с 10 июня.