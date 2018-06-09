Путин в ходе переговоров с Мирзиеевым рассказал о планах осенью посетить Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент России Владимир Путин в ходе беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Циндао, где проходит саммит ШОС заявил, что планирует посетить Узбекистан осенью этого года. Об этом в субботу, 9 июля пресс-служба Кремля.

«Я помню о Вашем приглашении. С удовольствием приеду к Вам тоже с рабочим визитом, где-то осенью мы с Вами запланировали», - сказал Путин.

Мирзиёев уточнил, что на данный момент мероприятие планируется на октябрь, и выразил надежду, что на текущей встрече будут обсуждены конкретные детали.

Путин отметил, что после последнего визита Мирзиёева в РФ очень многое изменилось в лучшую сторону. «После Вашего визита в Россию у нас многое изменилось, и изменилось в лучшую сторону. У нас растет товарооборот, причем заметными темпами. В прошлом году – 33,9, по-моему, почти 34 процента. А за первый квартал этого года – еще плюс 43 с лишним», - отметил он.

«У нас осуществляются крупные проекты, одна только наша компания «Лукойл» проинвестировала 7 миллиардов долларов в Узбекистан. Благодаря Вашей инициативе мы организовали так называемый «зеленый коридор» на границе. По овощам фруктам – темп очень приличный, по-моему, 35–36 процентов, так что все развивается. Другие наши компании работают, кроме «Лукойла» и «Газпрома», и в сфере машиностроения – целый набор, почти 1000 компаний: разных, больших, маленьких, мелких», - рассказал Путин.

Мирзиёев отметил стратегический характер партнерства с Россией, назвав его неизменным курсом политики Узбекистана.

«Такого никогда не было: за год 70 делегаций из России посетили Узбекистан, 21 визит - региональный. Во всех отношениях у нас идет увеличение», - сказал президент Узбекистана.

Мирзиёев также указал на расширение сфер взаимодействия с Россией, подчеркнув, что еще год назад он упомянул бы нефтегаз, а сейчас сложно найти отрасль, где бы у РФ и Узбекистана не было совместных начинаний. Он подчеркнул значение созданного зеленого коридора по плодоовощной продукции, о котором говорили около десяти лет, но только усилиям Путина удалось воплотить эту идею.