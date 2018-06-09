Исполнительный директор РЭЦЦА заявил, что страны ЦА не извлекли уроков из экологической катастрофы на Арале

CA-NEWS (UZ) - Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Искандар Абдуллаев в ходе международной конференции по проблемам Аральского моря в Ташкенте заявил, что государства Центральной Азии не извлекли уроков из экологической катастрофы Арала, сообщает РИА Новости.

Он также отметил усилия Узбекистана и Казахстана, которые создали определенный задел и условия для восстановления потенциала жизнедеятельности в Приаралье.

Абдуллаев рассказал, что необходимо изучать возможности адаптации к ее последствиям ведь сегодня нет никаких гарантий того, что катастрофа снова не повторится. Требуется системный мониторинг и решение проблем, связанных со здоровьем населения на этих территориях.

Население региона Приаралья в Узбекистане за последние 50 лет увеличилось в 3,6 раза — до двух миллионов человек.

Аральское море - бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря (и объём воды в нём) стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения, в 1989 году море распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

В 2014 году восточная часть Южного Аральского моря полностью высохла, достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км².

До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.