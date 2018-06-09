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  9 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Селевой поток на перевале Камчике в Узбекистане смыл с обрыва несколько машин

CA-NEWS (UZ) - Селевой поток на перевале «Камчик» в Ташкентской области вечером в пятницу, 9 июля смыл до пяти автомобилей с автотрассы А-373 Ташкент — Ош, есть пострадавшие, сообщает МЧС республики.

«Из-за сильных ливней на перевале «Камчик» сошел селевый поток, унесший с автотрассы четыре-пять автомобилей. Два человека получили легкие телесные повреждения», - отметили в МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 июня в 21.35 на 225-м километре автомагистрали А-373 Ташкент — Ош. Движение на перевале было закрыто с 22.15 пятницы и возобновлено в 8.00 в субботу.

Напомним, что перевал «Камчик» лежит на гребне Кураминского хребта на высоте свыше 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Через перевал проходит единственная транспортная магистраль республики, соединяющая Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана — автомобильная трасса между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области. В зимнее время из-за угрозы схода лавин автодорога на данном участке периодически закрывается.

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