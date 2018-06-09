Руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» отверг обвинение в заведомо ложном доносе

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде начался судебный процесс по уголовному делу в отношении журналиста и руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, которого обвиняют в растрате бюджетных средств, изготовлении поддельных документов и ложном доносе, сообщает радио «Озоди».

Ранее прокуратура Согдийской области, которая расследовала уголовное дело, исключила из обвинительного заключения статью о возбуждении национальной вражды из-за отсутствия неопровержимых доказательств.

Хайрулло Мирсаидов в начале судебного процесса 8 июня отверг обвинение в заведомо ложном доносе и частично признал свою вину в растрате бюджетных средств и подделке документов.

Известного журналиста и КВНщика арестовали 5 декабря прошлого года, вскоре после того, как он обвинил во взяточничестве экс-руководителя управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода.

В ходе судебного процесса Хайрулло Мирсаидов заявил, что Зохидзода не требовал у него взятку, но оставил себе 9 тыс. сомони (около $1 тыс.) бюджетных средств, на которые должны были приобрести микрофоны. По словам руководителя команды КВНщиков, микрофоны он купил за собственные деньги, а квитанцию передал Олиму Зохидзода. «Но он эти деньги положил себе в карман. Это не мой метод. Поэтому, я считаю его действие взятничеством», - сказал Хайрулло Мирсаидов.

Однако, Олим Зохидзода на заседании суда отверг обвинение в получении взятки. По его словам, средства (9 тыс. сомони) были выделены не для команды КВЕ «Сборная Таджикистана», которым руководит Мирсаидов, а для команды КВН согдийских студентов.

Олим Зохидзода заявил, что подал письменную жалобу в Генпрокуратуру и прокуратуру Согдийской области для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации после того, как Мирсаидов обвинил его в коррупции.

Рауфхон Ализода, следователь областной прокуратуры, сообщил, что Хайрулло Мирсаидов обвиняется в присвоении около 125 тыс. сомони, выделенных из бюджета для команды КВН. Хайрулло Мирсаидов в ответ заявил, что эти средства были потрачены на поездку команды в Россию.

Напомним, с призывом справедливого расследования и освобождения Хайрулло Мирсаидова выступили и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс, несколько международных правозащитных организаций, в том числе, Human Rights Watch и Норвежский хельсинский комитет. По словам политиков и правозащитников, преследование Мирсаидова началось после того, как журналист обратился к президенту Таджикистана с призывом расследовать факты коррупции со стороны местных властей.

Бахтиёр Насруллоев, один из адвокатов Хайрулло Мирсаидова ранее сообщил, что с материалов уголовного дела его подзащитного сняли гриф «секретно». «Дело Мирсаидова уже «не политическое», и мы надеемся, что приговор суда будет оправдательным», - сказал адвокат.