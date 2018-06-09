Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили реализацию проекта CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся в китайском городе Циндао для участия в саммите глав государств ШОС, встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Об этом в субботу, 9 июля сообщает пресс-служба таджикского лидера.

В ходе встречи, главы государств выступили за активизацию деятельности двухсторонней Межправкомиссии для развития торгово-экономических связей, увеличения торгового оборота, использования огромных ресурсов для сотрудничества, эффективного использования водных ресурсов, своевременной реализации регионального проекта CASA-1000.

Для скорейшего решения пограничных вопросов было предложено подписать Соглашение о государственной границе и межправительственное Соглашение о запрете хозяйственной деятельности на пограничной линии до завершения процесса определения государственной линии границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

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Стороны отметили необходимость придачи международного статуса контрольно-пропускному пограничному пункту «Карамык» для решения многих вопросов, связанных социально-экономических отношений.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, создание предприятий по переработке сельхозпродукции, сотрудничество в транспортной и транзитной сферах и других областях экономики.

Было отмечено, что Таджикистан и Кыргызстан имеют схожую позицию по решению глобальных и региональных проблем и придерживаются особого мнения в вопросе обеспечения международной и региональной безопасности и стабильности.