Рахмон и Путин обсудили ситуацию на границе Таджикистана с Афганистаном

CA-NEWS (TJ) - Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы региональной безопасности и ситуацию вокруг таджикско-афганской границы, сообщает в субботу, 9 июня пресс-служба Кремля.

«У нас много вопросов, связанных с обеспечением безопасности, имею в виду непростую ситуацию, которая на ваших южных границах складывается, в Афганистане», - сказал он.

«Хотел бы отметить, что наше стратегическое партнерство развивается. Я с особым удовольствием отмечаю, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана, за нами идут Казахстан и Китай», - отметил Путин.

«В первом квартале этого года товарооборот прибавил еще свыше 18 процентов. Так что работа идет достаточно активно. Почти два миллиарда долларов проинвестировали в экономику вашей страны наши компании», - рассказал он.

Рахмон заметил, что после переизбрания Путина это их первая встреча.

«Мы очень высоко оцениваем уровень межгосударственных отношений между нашими странами. Пользуясь возможностью, хотел бы с Вами обсудить отдельные аспекты стратегического партнерства наших стран. Также хотел бы с Вами подробно обсудить вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию на таджикско-афганской границе», - отметил он.