Путин подарил Си Цзиньпину баню

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин во время визита в Китай подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обмен подарками состоялся 8 июня. Си Цзиньпину продемонстрировали эскиз бани и спил дерева, из которого она выполнена.

«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», - рассказал Песков, отметив, что сруб сделан из 200-летнего кедра с Алтая.

Как сообщает РИА Новости, при посещении города Тяньцзинь российский лидер показал образец бревна, из которого будет изготовлена баня.

«Вы мне только такой кусочек подарите», - пошутил Си Цзиньпин, осматривая древесину.

Путин продемонстрировал на фотографии, как баня будет выглядеть после сборки. «Целиком такой из таких бревен», - отметил Путин.

«Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо», - сказал Си Цзиньпин.

В 2016 году Путин привез китайскому лидеру ящик мороженого. Российский президент объяснял, что сделал это потому, что его коллега упоминал, что любит российское мороженое.

9 и 10 июня Путин примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.