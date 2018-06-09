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  9 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаеву рассказали, что в Китае его называют «товарищ Абишевич»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев узнал, что в Китае его называют «товарищ Абишевич». Как сообщает телеканал КТК, об этом казахстанскому лидеру рассказал председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.

Президент Казахстана находится с госвизитом в Пекине. Назарбаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном, председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов.

Он также примет участие в саммите ШОС в китайском городе Циндао, который пройдет 9-10 июня.

A post shared by AkordaPress (@akordapress) onJun 8, 2018 at 6:48pm PDT

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