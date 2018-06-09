В Китае и Канаде параллельно проходят саммиты ШОС и G7

CA-NEWS (CA) - В канадском городе Ла-Мальбе в районе Шарлевуа-Эст 8 июня начался саммит стран Большой семерки (G7), сообщает Reuters.

В состав G7 входят: Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада.

Перед началом саммита Дональд Трамп заявил, что Россия должна присоединиться к G7. «Россия должна быть на встрече, почему мы проводим встречу без России? Я бы рекомендовал, чтобы Россия присутствовала, она должна участвовать», - сказал Трамп.

О невозможности ее возвращения на данный момент выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер ФРГ сказала, что, по мнению стран Евросоюза, на данный момент «не достигнуты условия», при которых Россия могла бы вернуться в состав «G7» и добавила, что о возвращении России в состав «G7» можно будет говорить после того, как «будет достигнут существенный прогресс в ситуации на Украине».

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на комментарии Трампа сказал, что Россия на данный момент делает акцент на других форматах встреч.

Напомним, в субботу, 9 июня в китайском городе Циндао открылся саммит лидеров стран-участниц ШОС. Это будет уже 18-й с момента создания и первая после присоединения к организации Индии и Пакистана встреча глав государств организации.

Формально саммит открывается 9 июня, однако в субботу он будет скорее платформой для двусторонних встреч лидеров. Основным рабочим днем для лидеров станет воскресенье, когда состоится заседание совета глав государств-членов ШОС.

Тем временем, пресс-секретарь президента США сообщил, что Трамп сократит пребывание на саммите «большой семерки» в Канаде. Он покинет форум раньше, чем было запланировано изначально. 9 июня американский президент покинет Канаду и отправится в Сингапур, где запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Эммануэль Макрон, президент Франции комментируя решение Трампа в своем Twitter написал: «Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами».

Согласно сообщению The Guardian на саммите, который проходит с 8 по 9 июня страны-участники «G7» договорились о создании группы быстрого реагирования против кибератак и отравлений. Инициатором создания группы выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мей.