Талибы в Афганистане впервые с 2001 года объявили о перемирии на Ураза-Байрам
- Азия и мир, политика
- 15:19, 09 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - Движение «Талибан» в Афганистане объявило о трехдневном перемирии на время исламского праздника Ураза-Байрам, сообщает агентство Pajhwok.
«Талибан» анонсировал перемирие во время предстоящих трех дней Ураза-Байрама», - говорится в сообщении.
Решение афганского «Талибана» о прекращении огня произошло впервые с 2001 года, передаёт телеканал Al Arabiya. Вместе с тем лидераы афганских талибов предупредили, что перемирие не распространяется на «иностранных оккупантов», и в целях самозащиты боевики движения могут «отвечать на атаки против них».
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами. По его словам, перемирие начнет действовать с 27 дня священного для мусульман месяца Рамадана (с 11 июня до 19 июня).
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