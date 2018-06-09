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  10 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане на «черном рынке» резко упал курс доллара
Предыстория: Курс доллара на «чёрном рынке» Туркменистана побил новый рекорд

CA-NEWS (TM) - В течение последних дней курс доллара в Ашхабаде упал и держится на отметке 18,5-19 манатов, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

По последнем данным, 29 мая доллары покупали по 25 манатов, то есть по курсу более, чем в 7 раз выше официального (3,5 маната). Таким образом, доллар подешевел на 25%.

Напомним, 4 июня сообщалось, что курс доллара на «чёрном рынке» Туркменистана побил новый рекорд. За 1 американский доллар на рынках Дашогузского велаята в понедельник предлагали 29 туркменских манатов.

Центральный банк Туркменистана в начале 2016 года прекратил наличный обмен валюты и установил официальный курс доллара на уровне 3,5 маната, который держится до сегодняшнего дня.

Хотя банки страны предусматривают возможность на безналичную конвертацию маната в иностранную валюту через платёжные карты, возможности обналичить или произвести безналичный расчёт по этим картам практически нет.

Вместе с беспрецендентным ростом курса доллара на «чёрном рынке» в Туркменистане наблюдается рост цен на местные и импортные товары.

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