В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер

CA-NEWS (CA) - Инженеры Окриджской национальной лаборатории министерства энергетики США рассказали о создании самого мощного в мире суперкомпьютера Summit, говорится в статье MIT Technology Review.

Новое изобретение на 60% превосходит по мощности китайский Sunway TaihuLight, до сих пор считавшийся лидером в списке самых производительных компьютеров в мире. Отмечается, что пиковая производительность американской машины составляет 200 петафлопс, то есть 200 миллионов миллиардов операций в секунду.

Для сравнения: каждый человек на Земле должен проводить операцию каждую секунду на протяжении 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока.

Издание MIT Technology Review приводит слова исследователя из Оук-Ридж Джека Уэллса, описывающего суперкомпьютер. По его словам, блоки Summit занимают площадь, сравнимую с двумя теннисными кортами. Для охлаждения системы требуется более 15 тыс. л воды.