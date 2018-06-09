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  10 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели встречу в Китае

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился на полях ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в субботу пресс-служба узбекского лидера.

Он поприветствовал лидера КНР и поздравил его с успешным председательством в ШОС.

Также Шавкат Мирзиёев отметил высокий уровень организации проходящего в Циндао саммита.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение полномасштабному стратегическому партнерству и многоформатному сотрудничеству с Узбекистаном.

«В ходе встречи всесторонне проанализировано текущее состояние узбекско-китайского сотрудничества. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, транспортных коммуникациях, высоких технологиях и других сферах. Особо отмечалась важность развития связей между регионами двух стран для дальнейшего расширения этого сотрудничества», - уточняется в сообщении.

Саммит ШОС открылся в прибрежном городе Циндао в Китае 9 июня. Главы стран-участниц, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу обсуждают двусторонние отношения и обмениваются взглядами на различные проблемы международной и региональной ситуации.

Вечером пройдет торжественный ужин, а основным рабочим днем станет воскресенье.

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