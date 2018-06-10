В столице Монголии стартовал международный мотофестиваль

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в столице Монголии стартовал 4-й по счету международный мотофестиваль "Степной ветер-2018", сообщает Синьхуа.

В качестве организаторов выступили мэрия Улан-Батора, столичное Управление по туризму, местные мотоклубы Red Falcons MC и Mongolian choppers brotherhood MC.

Нынешний мотофестиваль проводится под призывом "Объединимся против семейного насилия". В нем принимают участие около 800 человек, около 50 из них -- байкеры из Китая, столько же мотолюбителей приехало из России.

Мероприятие продлится до 10 июня.