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  10 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии стартовал международный мотофестиваль

CA-NEWS (KZ) - Сегодня в столице Монголии стартовал 4-й по счету международный мотофестиваль "Степной ветер-2018", сообщает Синьхуа.

В качестве организаторов выступили мэрия Улан-Батора, столичное Управление по туризму, местные мотоклубы Red Falcons MC и Mongolian choppers brotherhood MC.

Нынешний мотофестиваль проводится под призывом "Объединимся против семейного насилия". В нем принимают участие около 800 человек, около 50 из них -- байкеры из Китая, столько же мотолюбителей приехало из России.

Мероприятие продлится до 10 июня.

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