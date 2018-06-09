Высоко поднимая паруса, дружно преодолевая бурю и штормы, - Си Цзиньпин заявил о новом старте ШОС

CA-NEWS (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 9 июня дал приветственный ужин в честь высоких гостей, приехавших на 18-е заседание Совета глав государств-членов ШОС в Циндао, сообщает Синьхуа.

«С большой радостью собираемся здесь, на берегу Желтого моря в городе Циндао провинции Шаньдун», - заявил в начале своего выступления глава китайского государства.

Си Цзиньпин указал, что Шаньдун - родимый край Конфуция и родина Конфуцианства и что Конфуцианство, как важная составляющая китайской цивилизации, проповедует наивысший человеческий идеал - это мир принадлежит всем и все страны должны были бы жить в мире и согласии, помогать друг другу и быть дружными как члены одной большой семьи.

«Согласитесь, данная теоретическая концепция о гармонии и сотрудничестве имеет много общего с «Шанхайским духом», характеризующимся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур и стремлениями к совместному развитию», - заявил Си Цзиньпин. «Согласно этому духу необходимо ставить на приоритетное место поиски общего при сохранении разногласий, вести взаимовыгодное сотрудничество. Вот почему «Шанхайский дух» пользуется широким признанием и поддержкой в международном сообществе», - добавил он.

Руководствуясь «Шанхайским духом», ШОС не только получила плоды сотрудничества в сфере безопасности, в экономической и культурно-гуманитарной областях, но и сделала исторически важный шаг вперед в институциональном строительстве, констатировал председатель КНР. «Сегодня в состав ШОС входят 8 государств-членов, 4 государства-наблюдателя и 6 партнеров по диалогу. Она стала важной силой для обеспечения региональной безопасности, содействия совместному развитию и совершенствования глобального управления», - сказал Си Цзиньпин.

«Циндао славится на свете как «город парусов». Отсюда бесчисленные корабли на полных парусах отправлялись вдаль за своей мечтой. Завтра здесь же состоится первый после расширения саммит ШОС, на котором будет намечен всесторонний и перспективный план развития Организации», - отметил Си Цзиньпин.

«Давайте сделаем циндаоский саммит нашим новым стартом. И на этом старте, высоко поднимая паруса «Шанхайского духа», дружно преодолевая бурю и штормы, отправимся в новый поход развития Шанхайской организации сотрудничества!», - предложил глава китайского государства.