Президент Монголии предложил построить нефте- и газопроводы из России в Китай

CA-NEWS (MNG) - Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга провели встречу на полях саммита ШОС, сообщает в субботу, 9 июня пресс-служба Кремля.

«В начале беседы хотел бы отметить, что у нас всё развивается позитивно, увеличивается объём товарооборота, причём с обеих сторон, растут поставки сельхозпродукции. В прошлом году наша компания, поставляющая электроэнергию, снизила тарифы на 30 процентов для потребителей в Монголии. Я уж не знаю, как там внутри страны всё это расходится, но РАО «ЕЭС России» тарифы снизила», - отметил он.

«Из вопросов важного экономического взаимодействия хотел бы отметить существенное увеличение потока транзитных грузов, контейнерных перевозок в 2,7 раза по Улан-Баторской железной дороге», - подчеркнул президент РФ.

«В ближайшее время мы должны отметить важное для наших стран совместное событие. Имею в виду 80-летие победы на Халхин-Голе, как раз в следующем году. Мы можем подготовиться хорошо и отметить. Мне кажется, это важно как для Монголии, так и для России», - рассказал Путин.

Монгольская делегация в отличие от российской успела на начало переговоров Путина с Баттулгой. Президенты решили не ждать опоздавших. Спустя минуту те «незаметно» присели pic.twitter.com/QKnCkC0uzj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 июня 2018 г.

В свою очередь, президент Монголии поздравил российского лидера с прошедшими президентскими выборами в марте.

Он также затронул тему сотрудничества в транспорте, в частности, напомнив о недавно подписанном российско-монгольском соглашении об условиях транзитных перевозок через улан-баторскую железную дорогу. «Думаю, это соглашение будет способствовать развитию Монголии», - отметил Баттулга.

«В эти дни в Монголии проходит очень важное мероприятие – «Российско-монгольская инициатива – 2018». Я думаю, Вы осведомлены об этом. Это очень важное мероприятие. Мы организовали выставку последних достижений российского производства сельхозтехники. В рамках этих мероприятий было подписано соглашение об условиях транзитных перевозок через железную дорогу. Считаю, что данное соглашение будет способствовать развитию Монголии», - сказал он.

«В рамках этого мероприятия я провёл встречу с губернатором Иркутской области господином Левченко, который выступил с конкретным предложением по развитию нашего взаимодействия. Насколько я понимаю, есть согласие по этому вопросу с Вашей стороны. Проект, который был представлен, включая такие направления нашего сотрудничества, как строительство газо-, нефтепроводов, строительство авто- и железных дорог, как раз мы обсуждали с Министром транспорта», - заключил президент Монголии.

Путин отметил, что это хорошая идея. Также президент РФ подчеркнул, что в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование подобного проекта.