Лидеры России, Монголии и Китая запланировали следующий трехсторонний саммит в Кыргызстане в 2019 году

CA-NEWS (MNG) - Следующий трехсторонний саммит Россия-Монголия-Китай состоится, как ожидается, на полях встречи глав государств ШОС в июне 2019 года в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы поддерживаем идею проведения следующей трехсторонней встречи в июне 2019 года в ходе саммита ШОС в Кырыгзстане», - сказал президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой

Он также отметил увеличение объема контейнерных перевозок между странами почти в 4 раза.

«Наши государства наращивают взаимодействие по созданию современной транспортной инфраструктуры. В прошлом году объем контейнерных перевозок по маршруту Китай-Монголия-Россия в страны Европы увеличился, я только что говорил на двусторонней встрече об этом, в 2,7 раза, а в первом квартале текущего года – уже почти в 4 раза», - приводятся в сообщении слова Путина.

Также президент РФ рассказал о планах модернизации российско-монгольской Улан-Баторской железной дороги и прилегающих к ней участков.

«Разрабатывается программа развития этой железной дороги до 2030 года, и первый этап на период 2018–2020 годов предусматривает инвестиции в размере 260 миллионов долларов», - добавил Путин.

Кроме того, Путин добавил, что в 2016 году было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области автомобильных перевозок, который Россия ратифицировала еще в прошлом году, и выразил надежду, что партнеры РФ проведут аналогичную процедуру в ближайшее время.