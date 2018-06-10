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  10 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин рассказал об открытости евразийского партнерства для стран ШОС

CA-NEWS (CA) - Проект большого Евразийского партнерства, который прорабатывают Россия и Китай, будет открыт для всех стран ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.

«Россия и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве, оно, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС», - заявил он.

«Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первой встрече глав регионов государств-членов ШОС и в форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС, которые должны пройти в РФ», - обратился Путин к участникам заседания.

Путин напомнил, что в мае в Астане было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, отметив необходимость и других шагов по наращиванию координации при реализации инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы «один пояс – один путь».

Президент России также подчеркнул, что существенным направлением развития ШОС является развитие взаимовыгодных экономических связей между странами.

«Набирает оборот торговля и инвестиции. Мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное урегулирование, ликвидируем излишние административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, ведется работа по гармонизации интеграционной инициатив наших стран», - отметил Путин.

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