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  10 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин призвал страны ШОС обратить внимание на борьбу с терроризмом в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Ситуация в Афганистане в сфере борьбы с терроризмом требует особого внимания, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе в китайском городе Циндао.

«В числе приоритетных направлений работы ШОС – оказание содействия в политико-дипломатическом урегулировании конфликтов вблизи внешних границ государств – членов организации. Особого внимания требует ситуация в Афганистане, я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили», - отметил он.

«Важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации», - заявил Путин.

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