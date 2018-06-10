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  10 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Беларуси молочной продукции

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор с 11 июня снимает запрет на ввоз молочной продукции с трёх предприятий Беларуси, в том числе на ввоз наливных молока, сливок и молочной сыворотки в таре объемом более 2,5 литра.

Как сообщается в размещенных на сайте службы материалах, поставки разрешены Барановичскому молочному комбинату, Ляховичскому молокозаводу, Волковысскому ОАО "Беллакт".

Запрет на поставки этой продукции был введен 6 июня из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Как сообщалось, договоренность о подготовке документа о наведении порядка на молочном рынке была достигнута во время встречи вице-премьеров РФ и Белоруссии Алексея Гордеева и Михаила Русого в пятницу.

Как заявлял "Интерфаксу" Гордеев, в этом документе в течение ближайших дней планируется выработать совместный подход к создавшимся проблемам и наметить пути их решения. "Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования", - говорил вице-премьер.

В субботу Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трёх предприятий.

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