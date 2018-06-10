Назарбаев предложил странам ШОС построить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил странам ШОС реализовать проект Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ). Об этом он заявил в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Циндао, сообщает пресс-служба Акорды.

Для качественного экономического роста Назарбаев предложил реализовать инфраструктурные «мегапроекты», которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств - членов ШОС.

«Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Пекин - Астана - Москва - Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС - ЕАЭС, а в будущем, надеемся, и ЕС», - сказал Назарбаев.