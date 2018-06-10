Новым генсеком ШОС стал бывший глава МИД Узбекистана Владимир Норов

CA-NEWS (UZ) - Совет глав государств-членов ШОС назначил узбекистанца Владимира Норова генеральным секретарем ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Норов сменил на этом посту Рашида Алимова из Таджикистана.

Саммит ШОС состоялся в китайском прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по его итогам подписано порядка 20 совместных документов, главный из которых — Циндаоская декларация.

Председательство в ШОС перешло от Китая к Кыргызстану.

Владимир Норов родился 31 августа 1955 года в Бухаре, бывший министр иностранных дел Узбекистана. Он был назначен на эту должность 12 июля 2006 года и занимал пост до декабря 2010 года. В мае прошлого года он был назначен директором Института стратегических и межрегиональных исследований — заместителем секретаря Совета безопасности при президенте страны.