Трамп обвинил премьера Канады во лжи и решил не поддерживать итоговое коммюнике G7

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп после выступления канадского премьер-министра Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» обвинил его во лжи и заявил, что США не будут подписывать итоговый коммюнике встречи лидеров стран G7 в Квебеке. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Как сообщает РБК, Трюдо ранее сообщил, что Оттава «продолжит реализовывать план по применению ответных тарифов» на введенные США в мае пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики. «Я готов сотрудничать с президентом [США], чтобы быстро разрешить этот спор. Но как я уже не раз говорил, я всегда буду защищать канадских работников и канадские интересы», — подчеркивал канадский политик. «Если президент [США] продолжит вводить нечестные тарифные барьеры, мы жестко ответим», - отмечал Трюдо. Итоговый коммюнике саммита, по его словам, к тому моменту уже подписали все лидеры стран G7.

«Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике», - заявил в ответ на это президент США. Вашингтон, по его словам, в настоящий момент «рассматривает возможность введения [новых] тарифов на автомобили, наводняющие американский рынок».

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я уехал, и сказать, что «пошлины США были своего рода оскорбительными», и он «не позволит собой помыкать», — добавил Трамп. Это, как заметил американский лидер, было «очень нечестно и слабо» со стороны канадского политика. «Наши пошлины — это ответ на его 270% [тарифы] на молочные продукты [из США]», - заключил президент.

Подобные заявления Трампа уже прокомментировали представители ЕС. Они, как отмечает Reuters, завили, что даже после серии сообщений главы Соединенных Штатов о том, что он «больше не желает подписывать этот документ», Евросоюз продолжает поддерживать коммюнике. Он, как заметили в пресс-службе на самом деле «был одобрен всеми членами «Большой семерки».

Представители Трюдо, реагируя на обвинения Трампа, в свою очередь сообщили, что на своей пресс-конференции премьер-министр Канады не говорил ничего такого, чего бы он не упоминал в беседах с президентом США. Общественность в аппарате главы канадского правительства призвали «оставаться сосредоточенными» на том, чем завершился саммит G7 в Квебеке. Мероприятие проходило с 8 по 9 июня. На нем лидеры стран «Большой семерки» обсудили введение США новых пошлин на импорт стали и алюминия, ситуацию на Корейском полуострове, иранскую проблему, Парижское соглашение по климату, а также конфликт на Украине, «дело Скрипаля» и санкционный режим в отношении российских бизнесменов и компаний.

Денежный сбор за ввоз на территорию США стали и алюминия из Мексики, Канады и стран Евросоюза американские власти начали взимать с 1 июня. Импорт стали из этих стран Вашингтон обложил 25-процентными пошлинами, алюминия — 10-процентными. Намерение оспорить такое решение во Всемирной торговой организации (ВТО) позже выразили Канада и страны Евросоюза. Однако Дональд Трамп свою позицию позже объяснил «несправедливым» отношением этих государств к США в торговой сфере.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после этого допустил, что итоговое соглашение на саммите «Большой семерки» из-за разногласий по тарифам может быть подписано без участия Соединенных Штатов. «Президент США, возможно, не против изоляции - и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», - писал Макрон в своем Twitter. В группу G7, помимо США входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.