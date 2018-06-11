В Узбекистане милиционера обвиняют в избиении беременной женщины

CA-NEWS (UZ) - 24-летняя жительница Китабского района в Кашкадарьинской области Узбекистана пожаловалась на избиение со стороны сотрудника правоохранительных органов. В результате молодая женщина попала больницу с угрозой выкидыша. Прокуратура проводит расследование данного инцидента, а в РОВД отказались от комментариев, передает centralasian.org.

Латофат Рахимова, которая находится на девятом месяце беременности, утверждает, что была избита сотрудником РОВД Китабского района 1 июня, когда вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы.

"Вначале к нам вышел охранник и стал очень грубо разговаривать с нами. Я возмутилась, сказав: «Почему вы не можете разговаривать с людьми повежливее». В это время ко мне подошел офицер милиции и начал дергать меня, говоря: «Ты почему вмешиваешься в нашу работу?» Я просила его не дергать, говоря что беременна. А он в ответ дал мне пощечину. Я упала. Он начал таскать меня, угрожая, что посадит в камеру. В это время у меня начали отходить воды. Увидев мое состояние, сотрудники милиции вызвали «скорую» и отправили в больницу," – рассказывает Латофат Рахимова.

Врачи больницы Китабского района сообщили, что Латофат Рахимова была доставлена в больницу 1 июня с признаками побоев.

​Отец Латофат Рахимовой Нематулла Рахимов говорит, что лично видел, как сотрудник милиции избил его дочь. По словам мужчины, он уже обратился с жалобой на действия сотрудника правоохранительных органов в прокуратуру.

Сотрудник прокуратуры Китабского района сообщил, что в надзорном органе изучают обращение Нематуллы Рахимова. По его словам, по факту избиения беременной женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.