Лидеры США и Северной Кореи прилетели в Сингапур, чтобы провести первую в истории встречу

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур накануне запланированного саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает Би-би-си.

Как сообщает Associated Press, президентский борт №1 вылетел из Канады, где Трамп принял участие во встрече лидеров стран «Большой семерки», и сел на военной авиабазе Пайя-Леба в Сингапуре.

Сам исторический саммит должен пройти во вторник на острове-курорте Сентоза, где идут последние приготовления, хотя не исключено, что лидеры встретятся лично ещё до его официального начала. Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна пройти 12 июня. Как сообщали Bloomberg источники, знакомые с планами президента США, до начала официальных переговоров​ Трамп намерен провести личную беседу с северокорейским лидером, на которой будут присутствовать лишь переводчики.

Это будет первой в истории встречей лидера КНДР с действующим президентом США.

Перед вылетом на саммит в Сингапур Дональд Трамп назвал эту встречу «уникальной попыткой установить мир и добавил, что он и Ким вступают на неизвестную территорию - в самом прямом смысле слова».

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Ким Чен Ын прилетел на несколько часов раньше Трампа и уже успел встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Как пишет The Straits Times, Ким Чен Ын приземлился на борту самолета Air China Boeing 747. До последнего момента не было точно известно, на каком именно самолете прибудет лидер КНДР Ким Чен Ын в Сингапур: точная информация об этом держалась в секрете по соображениям безопасности.

Помимо Boeing, с лидером КНДР в Сингапур прилетели еще два самолета из Пхеньяна. Помимо личного борта Ким Чен Ына Ил-62 в аэропорт также прибыл грузовой Ил-76. Как утверждает японский NHK, на борту этого самолета могли находится автомобили для перевозки Ким Чен Ына по городу. Точно так же власти КНДР доставляли автомобили для кортежа и в китайский Далянь, где ранее Ким Чен Ын проводил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отношения между двумя лидерами на протяжении последних 18 месяцев были крайне нестабильными: сначала они обменивались оскорблениями, но затем резко сменили тактику и объявили о планах исторической личной встречи, которую с тех пор уже успели отменить - и запланировать по новой.

Действующие главы США и Северной Кореи встретятся лицом к лицу впервые в истории. Бывшие американские президенты уже встречались с северокорейскими лидерами, но к тому времени они уже все покинули Белый дом.

Основной темой, несомненно, будет ликвидация ядерной программы Северной Кореи. Ким Чен Ын и заявляет, что поддерживает создание безъядерной зоны на всем Корейском полуострове, но отказывается пообещать, что Пхеньян избавится от своего ядерного оружия.