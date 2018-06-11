РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Компания Changan откроет завод электромобилей в Узбекистане‍

CA-NEWS (UZ) - Китайский автомобильный концерн Changan Automobile Group заключил предварительное соглашение с Министерством инновационного развития Узбекистана о строительстве на территории страны нового завода. Предприятие будет использоваться только для производства электрокаров, сообщили местные СМИ.

Благодаря такой локализации, концерн сможет продавать свои электромобили в странах Ближнего Востока на максимально выгодных условиях. Тем не менее, окончательное решение еще не принято. Сообщается, что на встрече обсуждались основные вопросы, касающиеся самого строительства, назначения завода и экономические последствия нового предприятия для Узбекистана. Переговоры прошли в позитивном ключе, и теперь концерну осталось подготовить необходимый пакет документов.

Предполагаемый объем инвестиция для строительства завода составит не менее 200 миллионов долларов. Точные сроки открытия предприятия станут известны в ближайшие недели.

Напомним, что Changan Automobile Group — это достаточно крупный концерн, который имеет 6 заводов в Поднебесной и еще 15 - в других странах мира. Ей принадлежит девять исследовательских центров, занимающихся разработками инноваций в области автомобилестроения.

Самой известной полностью электрической моделью компании стал седан Changan E30 EV.

Предполагается, что электрокары Узбекского завода появятся и на российском рынке.

print
  • Саммит ШОС проходит на фоне G7 в Канаде и предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи, - эксперты
  • Назарбаев предложил странам ШОС построить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль
  • Путин рассказал об открытости евразийского партнерства для стран ШОС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×