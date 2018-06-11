Компания Changan откроет завод электромобилей в Узбекистане‍

CA-NEWS (UZ) - Китайский автомобильный концерн Changan Automobile Group заключил предварительное соглашение с Министерством инновационного развития Узбекистана о строительстве на территории страны нового завода. Предприятие будет использоваться только для производства электрокаров, сообщили местные СМИ.

Благодаря такой локализации, концерн сможет продавать свои электромобили в странах Ближнего Востока на максимально выгодных условиях. Тем не менее, окончательное решение еще не принято. Сообщается, что на встрече обсуждались основные вопросы, касающиеся самого строительства, назначения завода и экономические последствия нового предприятия для Узбекистана. Переговоры прошли в позитивном ключе, и теперь концерну осталось подготовить необходимый пакет документов.

Предполагаемый объем инвестиция для строительства завода составит не менее 200 миллионов долларов. Точные сроки открытия предприятия станут известны в ближайшие недели.

Напомним, что Changan Automobile Group — это достаточно крупный концерн, который имеет 6 заводов в Поднебесной и еще 15 - в других странах мира. Ей принадлежит девять исследовательских центров, занимающихся разработками инноваций в области автомобилестроения.

Самой известной полностью электрической моделью компании стал седан Changan E30 EV.

Предполагается, что электрокары Узбекского завода появятся и на российском рынке.