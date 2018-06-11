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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Молодежь Астаны познает историю города через квест

CA-NEWS (KZ) - В Астане стартовал масштабный квест «У истоков столицы», приуроченный к 20-летию города.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, в конкурсе принимают участие 22 команды, в каждой из которой по 8-10 человек. Самому младшему участнику – 12 лет.

Главная цель проекта – изучение истории города и популяризация сакральных мест Астаны.

«Это уникальная возможность через выполнение заданий узнать больше об истории столицы. Инициатива проведения такого уникального мероприятия – наш городской акимат. Нам было дано задание – соединить новое со старым, как мы и сделали, охватив историю города и применив новые IT-технологии», – рассказал организатор проекта, представитель компании «Взаперти» Исабай Есмагамбетов.

По его словам, участникам конкурса нужно пройти всего пять этапов, которые будут проходить в разные дни – 10, 17, 23, 24 июня и 1 июля, когда и состоится финал проекта.

Конкурсантам необходимо выполнить разные по формату задания на представленных локациях. Например, накануне участники выполняли указания у монумента «Байтерек», бизнес-центра «Москва», Дома министерств, здания «Астаналык».

«Для того чтобы не было беспорядка, в каждой локации находятся по два координатора, которые фиксируют время и дают задания», – пояснил И.Есмагамбетов.

По его словам, конкурсанты получают загадки в виде конверта, зашифрованные в QR-кодах, затем, сканируя их, реализуют.

Победителей ждут денежные призы. Команде, занявшей первое место – 300 тыс. тенге, второе – 200 тыс. тенге и третье место – 100 тыс. тенге.

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