Назарбаев рассказал о подарках, которые дарят друг другу президенты

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел брифинг по итогам официального визита в Китай и участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Отвечая на вопросы казахстанских СМИ, он рассказал о подарках, которые дарят друг другу главы государств.

«Обычно главы государств что-то дарят. Если хотите знать, что мне подарили, то сходите в музей. Там все стоит. Отсюда всегда красивую вазу дарят. Музей президента есть в Библиотеке первого президента. Все, что дарят, туда передается. Вчера мне подарили шелковый материал размером 15 метров, там горы Китая и надпись. Такая практика есть, речь не о дорогих, ценных подарках. Это не прилично делать. Знак внимания очень важен. Я подарил серебряное изображение горного барса», - сказал Н.Назарбаев.