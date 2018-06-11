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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев рассказал о подарках, которые дарят друг другу президенты

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел брифинг по итогам официального визита в Китай и участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Отвечая на вопросы казахстанских СМИ, он рассказал о подарках, которые дарят друг другу главы государств.

«Обычно главы государств что-то дарят. Если хотите знать, что мне подарили, то сходите в музей. Там все стоит. Отсюда всегда красивую вазу дарят. Музей президента есть в Библиотеке первого президента. Все, что дарят, туда передается. Вчера мне подарили шелковый материал размером 15 метров, там горы Китая и надпись. Такая практика есть, речь не о дорогих, ценных подарках. Это не прилично делать. Знак внимания очень важен. Я подарил серебряное изображение горного барса», - сказал Н.Назарбаев.

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