Путин прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G8

CA-NEWS (CA) - Президент Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из состава «Большой восьмерки» (G8) и пригласил лидеров стран-участников объединения в Москву, сообщает РИА Новости.

«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку», мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас в Москве», - сказал президент на пресс-конференции в Китае по итогам саммита ШОС.

Также он заявил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения.

Перед саммитом «семерки» в Квебеке президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в таких переговорах должна участвовать Россия. Позднее он добавил, что «было бы полезно, если бы Россия вернулась». По его словам, подобный формат встреч будет продуктивней.

В ответ на это канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что возвращения России в G7 не будет, «пока не будет достигнут прогресс в связи с украинской проблемой».

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Глава российского МИД Сергей Лавров тогда заявил, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия абсолютно удовлетворена форматом G20, который наиболее полно отражает расстановку сил и дает России максимальные возможности для раскрытия своего потенциала. Песков также заявлял, что Россия делает акцент не на "восьмерке", а на других форматах.