В Душанбе расширят автодорогу
- Таджикистан, общество
- 9:50, 11 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 10 июня была перекрыта часть улицы Нустратулло Махсум, в связи с расширением одной из автодорог, ведущих к западным воротам столицы, сообщает «Азия-плюс».
Движение по ул. Н.Махсум от пересечения с улицей Багаутдинова и пересечения с улицей Гиссарская будет закрыто до завершения ремонтных работ. В мэрии отметили, что дорожные работы займут чуть больше одного месяца.
После завершения ремонтных работ на данном участке в рамках реализации проекта по "Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде", дорожные работы перенесутся на саму улицу Н.Махсум. Работы на этом участке должны завершиться к сентябрю.