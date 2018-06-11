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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе расширят автодорогу

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 10 июня была перекрыта часть улицы Нустратулло Махсум, в связи с расширением одной из автодорог, ведущих к западным воротам столицы, сообщает «Азия-плюс».

Движение по ул. Н.Махсум от пересечения с улицей Багаутдинова и пересечения с улицей Гиссарская будет закрыто до завершения ремонтных работ. В мэрии отметили, что дорожные работы займут чуть больше одного месяца.

После завершения ремонтных работ на данном участке в рамках реализации проекта по "Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде", дорожные работы перенесутся на саму улицу Н.Махсум. Работы на этом участке должны завершиться к сентябрю.

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