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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поедет на открытие Чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать Путина

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поедет на открытие Чемпионата мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга по итогам визита в Китай и участия в Саммите ШОС в Циндао.

По его словам, он поедет в Россию, чтобы поддержать президента России Владимира Путина.

«В таких ситуациях российского президента нам нужно всем поддержать. Чтобы поддержать его, я еду на открытие Чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать, то есть отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков - это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то, и другое», отметил глава республики.

Церемония открытия чемпионата состоится 14 июня.

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