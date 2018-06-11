Бренды переоценивают рекламу Instagram-блогеров, - исследование

CA-NEWS (CA) - Размещая рекламу в Instagram, мировые бренды нередко оплачивают просмотры и лайки ботов, а не реальных людей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг Points North Group.

Рейтинг неудачников возглавила сеть отелей Ritz-Carlton: мертвыми душами оказались 78% тех, кто отреагировал на посты, опубликованные блогерами по ее заказу.

Согласно выводам экспертов, крупные бренды, выбирая блогеров для сотрудничества, ориентируются на число подписчиков в их аккаунтах, но почти не занимаются проверкой качества аудитории. В итоге в марте 2018 года на долю ботов пришлась треть просмотров и лайков рекламы Pampers в Instagram, четверть — Crocs и 19% — Olay.

Учитывая рекламные бюджеты крупных компаний, потери из-за плохого спам-контроля могут достигать сотен тысяч долларов. Например, производитель детокс-чая и витаминов Flat Tummy Co только за один месяц потратил на Instagram-рекламу $1,56 млн, Amazon — $646,2 тыс., а Mercedes-Benz — $515,7 тыс. Самые эффективные кампании за тот же месяц провели Heinz Ketchup и косметическая компания Ulta Beauty: за каждую тысячу просмотров они заплатили $1,78 и 2,02 соответственно.

Любопытно, что интернет-пользователи, принявшие участие в опросе Yoomoo, назвали Instagram единственной «крутой» соцсетью в 2018 году. А значит не стоит ждать, что крупные корпорации откажутся от сотрудничества с популярными в нем блогерами.