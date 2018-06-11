Беларусь выразила готовность создать в Монголии молочные предприятия

CA-NEWS (MNG) - На полях саммита ШОС 9 июня прошла встреча президентов Беларуси Александра Лукашенко и Монголии Халтмагийна Баттулги, передает пресс-служба президента Беларуси.

«Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия и производства белорусской техники» - сказал Лукашенко во время беседы.

Баттулга выразил заинтересованность в создании молочного производства по белорусским технологиям на что Лукашенко ответил, что Беларусь готова поделиться своим опытом в этом направлении. «И в случае, если мы договоримся, мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока. Я знаю, что Монголия нуждается в таких высокопроизводительных предприятиях» - добавил президент Беларуси.

Во время встречи Баттулга рассказал, что несколько лет назад он посещал Беларусь в должности министра сельского хозяйства. «Мое внимание тогда привлекло то, что успешно развивается молочное производство, ее продукция поставляется на рынки России и Европейского союза», - отметил Баттулга. Посещая Беларусь, он также обратил внимание на развитие в стране производства сельскохозяйственной техники и планировал затем организовать в Монголии выставку белорусской продукции, однако реализовать намеченное в те годы так и не удалось.

Александр Лукашенко пригласил Баттулгу снова посетить страну. «Я приглашаю вас в любое удобное время приехать в Беларусь уже президентом для того, чтобы более глубоко ознакомиться с теми направлениями развития нашего государства и экономики, которые заинтересуют и будут полезны для Монголии», - сказал Лукашенко

В целом президент Беларуси отметил, что эта встреча важна для развития сотрудничества и от нее во многом зависит, какой вектор приобретут отношения двух стран.