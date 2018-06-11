ТОП-5 самых дешевых иномарок в России возглавил Ravon R2 из Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 12:52, 11 июня 2018
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|Предыстория: Узбекский автомобиль Ravon R2 возглавил рейтинг самых дешевых иномарок в России
|Продолжение: Продажи автомобилей узбекского Ravon в РФ выросли на 1150%
CA-NEWS (UZ) - Российские СМИ составили топ-5 самых дешёвых иномарок в июне текущего года на рынке России. Первое место занимает хэтчбек Ravon R2 из Узбекистана. Модель стоит от 439 тысяч рублей ($7 тыс), она работает на бензиновом двигателе мощностью 85 «лошадей». Об этом сообщает Daily-motor.ru.
Второе место досталось седану Ravon Nexia, который обойдется в 449 тысяч рублей ($7,2 тыс). Под капотом этого авто находится 1,5-литровый бензиновый двигатель.
На третьей позиции находится китайский седан Brilliance H230. Четвертую строчку занимает седан Datsun on-DO. Рейтинг замыкает седан FAW Oley производства КНР. Его стоимость за месяц не изменилась – 491 тысяча рублей ($7,9 тыс).
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