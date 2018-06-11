Мирзиёев предложил создавать новые «зеленые коридоры» в рамках ШОС

CA-NEWS (UZ) - На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать новые «зеленые коридоры» для развития торгово-транспортный связей между государствами-членами ШОС.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев выдвинул важные инициативы по совершенствованию деятельности ШОС, развитию торговых и транспортных связей, укреплению безопасности.

«С начала этого года объем торговли Узбекистана с государствами ШОС, наблюдателями и партнерами вырос более чем на треть. И это далеко не предел наших возможностей. По нашему мнению, для обеспечения дальнейшего роста товарооборота важно упростить процедуры экспортно-импортных операций. Мы также выступаем за формирование агропромышленных кластеров на основе принципов государственно-частного партнерства и расширение сети «зеленых коридоров» при поставках сельскохозяйственной продукции», – сказал президент Узбекистана.

Вместе с тем, согласно официальной информации, Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан выступает за строительство железнодорожных линий Мазари-Шариф – Герат, Китай – Кыргызстан – Узбекистан, а также развитие трансрегиональных коридоров Центральная Азия – Персидский залив, Север – Юг и Восток – Запад.

Очередной саммит этой политической и экономической организации, основанной в 2001 году во главе с Пекином и Москвой, прошел 9-10 июня в китайском портовом городе Циндао.