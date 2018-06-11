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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ифтар в Дубае попал в Книгу рекордов Гинесса

CA-NEWS (CA) - В Дубае в священный месяц Рамадан (Рамазан) был организован самый масштабный ифтар. Мероприятие попало в книгу рекордов Гиннесса за организацию «самого длинного стола» в мире, протянувшегося на 6 км, сообщает эмиратское издание Gulf News.

Организаторами ифтара выступила полиция Дубая. Это акция носила благотворительный характер - в ифтаре приняли участие почти 12 830 рабочих из Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Китая, Филлипин и других азиатских стран.

Приготовлением блюд занимались 35 ресторанов и 500 добровольцев из различных государственных структур. Подготовка к мероприятию заняла в общей сложности около 200 часов.

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