Ифтар в Дубае попал в Книгу рекордов Гинесса
- Азия и мир, общество
- 12:59, 11 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - В Дубае в священный месяц Рамадан (Рамазан) был организован самый масштабный ифтар. Мероприятие попало в книгу рекордов Гиннесса за организацию «самого длинного стола» в мире, протянувшегося на 6 км, сообщает эмиратское издание Gulf News.
Организаторами ифтара выступила полиция Дубая. Это акция носила благотворительный характер - в ифтаре приняли участие почти 12 830 рабочих из Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Китая, Филлипин и других азиатских стран.
Приготовлением блюд занимались 35 ресторанов и 500 добровольцев из различных государственных структур. Подготовка к мероприятию заняла в общей сложности около 200 часов.
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