Глава МИД Непала посетит с визитом Монголию

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали примет участие в межправительственном совещании международного аналитического центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (ITT-LLDC), которое состоится 11 и 12 июня в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба МИД Непала.

Непал присоединился к многостороннему соглашению о создании аналитического центра в августе 2017 года и стал его учредителем.

По словам непальского министра иностранных дел, во время встречи государства-члены аналитического центра будут обсуждать различные тематические вопросы касательно прямых иностранных инвестиций, информационных и коммуникационных технологий и возможности подключения.