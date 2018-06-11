В Алматы иностранный студент нанес ножевые ранения своим соотечественникам
- Казахстан, происшествия
- 13:25, 11 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Алматы иностранный студент нанес ножевые ранения своим соотечественникам.
По данным Министерства внутренних дел Казахстана, студент 4 курса снимал вместе с двумя пострадавшими квартиру. В ней же он нанес им ранения и забрал их имущество.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого.
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