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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы иностранный студент нанес ножевые ранения своим соотечественникам

CA-NEWS (KZ) - В Алматы иностранный студент нанес ножевые ранения своим соотечественникам.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, студент 4 курса снимал вместе с двумя пострадавшими квартиру. В ней же он нанес им ранения и забрал их имущество.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

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