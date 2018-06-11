В Алматы иностранный студент нанес ножевые ранения своим соотечественникам

CA-NEWS (KZ) - В Алматы иностранный студент нанес ножевые ранения своим соотечественникам.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, студент 4 курса снимал вместе с двумя пострадавшими квартиру. В ней же он нанес им ранения и забрал их имущество.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого.