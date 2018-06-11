ОДКБ поможет Таджикистану укрепить границу с Афганистаном

CA-NEWS (TJ) - Главы МИД ОДКБ обеспокоены ситуацией на севере Афганистана, где создает плацдарм террористическая группировка «Исламское государство». Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

«Все министры говорили о необходимости эту ситуацию [в Афганистане] стабилизировать. Выражали озабоченность, что игиловцы проникают в страну, в том числе из Сирии и Ирака. Особую озабоченность вызывает то, что террористы начинают создавать плацдарм в северных провинциях Афганистана, то есть в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ. Это нас беспокоит», - цитирует его слова ТАСС.

По его словам, страны ОДКБ будут продолжать координацию действий, включая оказание содействия Таджикистану в укреплении границы. «Будут продолжаться все те мероприятия, которые предусмотрены по линии министерств обороны, по линии специальных служб, министерств внутренних дел, пограничных войск, в том числе операция по пресечению наркотрафика, которая называется «Канал». Соответствующие договоренности остаются в силе, сегодня все это четко подтвердили», - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что миссия НАТО в Афганистане «не всегда транспарентно действует». «Было несколько случаев, когда губернаторы провинций делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов. Учитывая, что натовские силы и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, они как минимум не могли об этом не знать», - обратил внимание министр.

По словам Лаврова, одновременно с нормализацией военной обстановки в Афганистане главы дипведомств поддержали призыв президента Афганистана Ашрафа Гани к прямому диалогу с талибами.